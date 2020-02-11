Зеленский отправил Богдана в отставку

Андрей Богдан подал заявление о своей отставке.

Стало известно, что Андрей Богдан уходит в отставку. Президент Владимир Зеленский уже подписал все документы и официально уволил главу своего Офиса. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Дополнительным указом Зеленский уволил Андрея Ермака с должности своего помощника и назначил новым главой Офиса президента.

О возможной отставке Богдана сообщали непроверенные источники накануне событий.

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