Правительство хочет продлить блокировку российских соцсетей
Министр культуры опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета.
Владимир Бородянский, который в данный момент является министерство культуры, молодежи и спорта Украины сообщил, что планирует инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.
Об этом он заявил в интервью:
«Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно», – добавил Бородянский.
Напомним, до победы на президентских выборах Владимир Зеленский в интервью сравнил запрет российских соцсетей с «парковками в Киеве». Он также подчеркивал, что альтернативных социальных сетей украинцам недостаточно, если они обходят запрет.
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