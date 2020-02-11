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Главная » Украина » Общество
14:52 11 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Правительство хочет продлить блокировку российских соцсетей

Министр культуры опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета.

Владимир Бородянский, который в данный момент является министерство культуры, молодежи и спорта Украины сообщил, что планирует инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.

Об этом он заявил в интервью:

«Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно», – добавил Бородянский.

Напомним, до победы на президентских выборах Владимир Зеленский в интервью сравнил запрет российских соцсетей с «парковками в Киеве». Он также подчеркивал, что альтернативных социальных сетей украинцам недостаточно, если они обходят запрет.

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Тэги: соцсети, Вконтакте, рф, министр культуры, Бородянский

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