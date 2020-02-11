Под Уманью протестующие перекрыли Одесскую трассу

Митингующие требуют соблюдения габаритно-весового контроля на дорогах.

Под Уманью люди вышли на митинг и перекрыли международную трассу М-05 Киев-Одесса с требованием унормировать мероприятия по габаритно-весовому контролю на дорогах и обеспечить их неукоснительное соблюдение.

Об этом заявил замглавы Черкасской ОГА Дмитрий Ляшов в Facebook во вторник, 11 февраля:

«Пост Умань, 210 км. Трасса М-05, собралось около 100 митингующих, которые организовали мирную акцию с требованием внесения изменений в законодательство относительно габаритно-взвешивающего контроля. Сейчас переходят дорогу по пешеходному переходу. Работники патрульной полиции провели с митингующими беседу в части периодического пропуска автомобилей и обеспечивают безопасность мероприятия», – написал Ляшов.

Среди требований протестующих перечислены: навести законность в сфере контроля и соблюдения норм грузовых перевозок, установить стационарные сертифицированные весы для круглосуточного габаритно-весового контроля, обеспечить видеофиксацию их работы и возможных фактов препятствования взвешиванию, принять закон о трехсторонней ответственности за нарушение норм (со стороны грузоотправителя, перевозчика и получателя).

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