Девять лет тюрьмы получила наркоторговка, проспавшая обыск

Сама женщина по сей день утверждает, что крупную партию нароктических веществ ей подкинули недоброжелатели.

Почти четыре года понадобилось правоохранителям и коллегии судей, чтобы определить судьбу наркосбытчицы из Бородянского района Киевской области. У нее в жилище в ходе обыска правоохранители обнаружили более полукилограмма марихуаны в перерасчете на сухое вещество и более 40 граммов амфетамина, что является особо крупным размером. Все наркотики были расфасованы на маленькие пакетики и шарики, которые закладывались по территории района покупателям.

В ходе следствия и суда обвиняемая непрестанно заявляла, что полиция подкинула ей крупную партию запрещенных веществ в ходе незаконного обыска. По странной версии женщины, в начале обыска она выпила кофе, в который правоохранители что-то подмешали, а затем уснула. Когда проснулась, то обнаружила, что правоохранители изымают какие-то порошки и траву.

Несмотря на хорошую актерскую игру, суд не проникся показаниями обвиняемой, и приговорил ее к девяти годам лишения свободы.

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