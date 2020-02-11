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16:01 11 Февраля 2020 Просмотров 1579   КомментариевКомментарии

Девять лет тюрьмы получила наркоторговка, проспавшая обыск

Сама женщина по сей день утверждает, что крупную партию нароктических веществ ей подкинули недоброжелатели.

Почти четыре года понадобилось правоохранителям и коллегии судей, чтобы определить судьбу наркосбытчицы из Бородянского района Киевской области. У нее в жилище в ходе обыска правоохранители обнаружили более полукилограмма марихуаны в перерасчете на сухое вещество и более 40 граммов амфетамина, что является особо крупным размером. Все наркотики были расфасованы на маленькие пакетики и шарики, которые закладывались по территории района покупателям.

В ходе следствия и суда обвиняемая непрестанно заявляла, что полиция подкинула ей крупную партию запрещенных веществ в ходе незаконного обыска. По странной версии женщины, в начале обыска она выпила кофе, в который правоохранители что-то подмешали, а затем уснула. Когда проснулась, то обнаружила, что правоохранители изымают какие-то порошки и траву.

Несмотря на хорошую актерскую игру, суд не проникся показаниями обвиняемой, и приговорил ее к девяти годам лишения свободы.

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Тэги: наркотики, женщина, тюрьма, торговка

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