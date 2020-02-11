Хирург отрезал 22-летней британке две лишние груди

22-летняя Фиби Эллис из английского города Хитчин, графство Хартфордшир, впервые обнаружила под мышкой странный вырост, когда ей было 12 лет. Через три года вырос второй…

Эти образования болели каждый раз, когда у Фиби начиналась менструация, сообщает The Mirror.

Фиби обращалась к врачам, она хотела, чтобы ей удалили выросты, но такую операцию врачи считали косметической и отказывались делать бесплатно.

Фиби стеснялась своего тела, у нее были проблемы в отношениях с мужчинами.

Когда ей исполнился 21 год, она обратилась к частному врачу Аамеру Хану. Тот установил, что эти образования сформированы из ткани молочной железы. И он провел операцию по их удалению.

После удаления лишних молочных желез у Фиби остались большие шрамы, но она счастлива, что ее жизнь изменилась к лучшему.

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