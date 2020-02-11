Глава фракции «Слуги народа» объяснил, в обмен на что согласился бы дать Крыму воду

Об этом рассказал глава фракции СН Давид Арахамия.

Глава парламентской фракции пояснил в эфире одного из телеканалов, на каких условиях он бы согласился дать воду в аннексированный Крым. По его словам, ему бы хватило уступок со стороны руководства соседней страны в виде прекращения боевых действий на Донбассе.

Арахамия заявил, что лично он однозначно бы пошел на это, если бы компромисса удалось бы достигнуть.

- Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет этакий обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел, — заявил он.

Напомним, что в связи с отказом Украины поставлять воду в незаконно аннексированный Россией Крым в Симферополе ее будут подавать по графику.

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