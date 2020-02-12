У Boeing перестали заказывать самолеты

Американский авиакосмический концерн Boeing за январь не оформил ни одного нового заказа на самолеты впервые с 1962 года

За январь компания Boeing поставили всего 13 самолетов своим заказчикам, но не получило ни одного нового заказа. В прошлом, 2019 году, компания закончила этот же месяц с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов. Такая ситуация у авиакосмического концерна случилась впервые с 1962 года.

Отмечается, что кризис в компании начался после двух катастроф, с участием некогда самого продаваемого в США лайнера 737 MAX.

Тем временем главный конкурент Boeing – европейский концерн Airbus – объявил о крупнейшем за последние 15 лет количестве заказов в январе. За месяц Airbus оформил 274 новых заказа на поставку коммерческих самолетов.

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