«Я бы вернула Крым Украине»: вице-глава Еврокомиссии хочет поменяться местами с Путиным

Вера Юрова сделала важное заявление в отношении Украины.

Незаконная аннексия Крыма является не пустым звуком для вице-президента Еврокомиссии по вопросам общих ценностей и транспарентности Веры Юровой.

В частности, в одном из видео серии «Face to Face», в котором блок «Альянс либералов и демократов за Европу» в Европарламенте знакомил со своими представителями в Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Юрова заявила, что на месте Путина вернула бы Крымский полуостров Украине.

«Я думаю, что я бы переместилась в Москву и поменялась бы местами с Владимиром Владимировичем Путиным. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым Украине», – ответила вице-президент Еврокомиссии на вопрос «С каким политиком Вы поменялись местами на один день?»

Кроме того, Юрова поделилась, что помогает переживать ей стресс, какое слово является ее любимым, и рассказала как для нее звучит любовь.

В прошлой Еврокомиссии 55-летняя Вера Юрова отвечала за вопросы юстиции, прав потребителей и гендерного равенства. В своей новой должности она была утверждена 27 ноября 2019 года, но официально приступила к исполнению обязанностей лишь спустя четыре дня.

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