Газпром обещает запустить Nord Stream-2 до конца этого года

Газпром опубликовал презентацию, в которой указывается, что компания рассчитывает ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2 в конце года.

В презентации газпрома сообщается, что Nord Stream-2 будет запущен в конце 2020 года. Также в ней сообщается о планах российской компании на увеличение добычи газа, прибыли и доли экспорта в другие страны.

Так, согласно презентации, Газпром планирует увеличить добычу газа на 21% до 2030 года.

По итогам 2019 года компания ожидает чистую прибыль на уровне $21,4 млрд против $23,3 млрд годом ранее. Выручка холдинга ожидается на уровне $126 млрд против $132 млрд в 2018 году. Таким образом, прибыль может снизиться на 8%, выручка – на 4,5%.

В то же время, Газпром оценил свою долю на рынке газа Европы в 36%. Компания ожидает сохранения объемов экспорта газа в Европу до 2030 года на уровне 200 млрд куб. м в год.

Отмечается, что средняя цена поставок газа Газпромом в Европу в 2019 году снизилась до $203 за тыс. куб. м с $246 куб. м годом ранее.

После публикации презентации акции Газпрома на Московской бирже выросли более чем на 4,2%, до 234,68 рубля за бумагу.