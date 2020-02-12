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Главная » Мир » Спорт
20:53 12 Февраля 2020 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Китаец пробежал марафон по квартире

Во многих городах Китая из-за эпидемии введены ограничения на перемещения. И китайским марафонцам нелегко поддерживать себя в форме.

Психотерапевт и марафонец-любитель Пань Шаньцу из города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, не бросает тренировки и ведет прямые трансляции своих забегов в соцсетях, пишет Daily Mail.

По его словам, недавно он пробежал 50-километровый марафон, сделав за пять часов 6250 кругов по своей квартире.

Он старается бегать очень тихо, чтобы не тревожить соседей.

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Тэги: марафон, Китай, коронавирус

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