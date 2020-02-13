Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

Смогут ли Козак и Ермак добиться переформатирования переговоров по Донбассу?

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с поста главы Офиса президента (ОП) и назначении на его место Андрея Ермака. Ранее господин Ермак являлся помощником Владимира Зеленского по международным вопросам и, в частности, взаимоотношения с Россией. Одновременно с перестановками в ОП, стало известно о назначении украинского “куратора” в Кремле. Им стал замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Ранее таким “куратором” считался помощник президента РФ Владислав Сурков. “Апостроф” выяснял возможные сценарии развития событий, к которым могут привести кадровые перестановки в Москве и Киеве.

Парад совпадений

О назначении Андрея Ермака главой ОП вместо Андрея Богдана стало известно утром 11 февраля из соответствующего указа, опубликованного на сайте Офиса президента. Одновременно с этим пришли интересные новости из Москвы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что отныне вопросами интеграции и украинской проблематикой будет заниматься замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, ранее занимавший должность вице-премьера в правительстве РФ. Точную формулировку обязанностей Дмитрия Козака еще предстоит зафиксировать, отметил господин Песков.

Ранее “куратором” украинского направления в Кремле считался помощник президента РФ Владислав Сурков. В конце января появились сообщения о том, что Владислав Сурков подал в отставку. Единственным источником такой информации стал директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в СМИ называют лицом, приближенным к Суркову.

“В связи со сменой курса на украинском направлении Владислав Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах”, — написал Чеснаков в своем Telegram-канале. Правда Дмитрий Песков до сих пор не подтвердил отставку Суркова. По его словам, Владимир Путин не подписывал указов об увольнении Суркова с государственной службы.

Владислав Сурков — одна из ключевых фигур, определявших тактику Кремля в агрессии на Донбассе. Как ранее стало известно, новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак имел постоянные контакты с Владиславом Сурковым, Дмитрием Козаком и Администрацией президента РФ в целом.

В конце января Владимир Путин назначил Дмитрия Козака замглавы администрации президента. Назначение совпало по времени с информацией о возможном уходе Суркова, поэтому некоторые наблюдатели предположили, что Москва изменит тактику в отношении Киева и оккупированных территорий, взяв на вооружение некий “план Козака”. Как видим, парад совпадений продолжился: повышение Андрея Ермака до уровня главы ОП также совпало с заявлениями Пескова о том, что Дмитрий Козак будет новым “куратором” украинского направления.

“Методы Козака”

Большой обмен пленными между Киевом и Москвой, состоявшийся осенью 2019 года, показал, что подходы Дмитрия Козака отличаются от линии Владислава Суркова. Советник Путина использовал так называемые “республики” Донбасса как инструмент давления на Киев. Козак, напротив, предпочитает вести переговоры с командой президента Владимира Зеленского напрямую, только формально сохраняя представителей “республик” в переговорной группе в Минске, отметил в разговоре с “Апострофом” политолог Вадим Карасев.

Между тем, практически вся верхушка ОРДЛО (включая, одиозного Дениса Пушилина) завязана на Владиславе Суркове. Если он, действительно, отходит от украинских дел, возникает вопрос, что будет с его креатурами на Донбассе? Недавние события в очередной раз показали, что “республиканские руководители” могут бесследно исчезнуть практически за один день.

К примеру, оккупационные медиа на днях сообщили, что гражданина РФ Владимира Пашкова назначили и.о. “премьер-министра” в оккупационном правительстве так называемой ДНР. Куда запропастился его предшественник Александр Ананченко, неизвестно.

Сообщается, что Пашков родом из российского Братска. Имеет опыт государственного управления: до 2015 года он был вице-губернатором Иркутской области. Дмитрий Песков традиционно заявил, что российские власти якобы не имеют никакого отношения к этому назначению. Мол, Пашков действовал как физическое лицо, а не как официальный представитель Москвы.

“Назначение Пашкова говорит о том, что Кремль не доверяет местным кадрам. Особенно в том, что касается денег. Там (в ОРДЛО, — “Апостроф”) никакой экономики нет. Все зависит от российского финансирования, а кто платит деньги, тот их и контролирует. В Чечне россияне вели такую же линию. Там финансово-экономическими вопросами заведовали люди из Москвы. То есть смотрящие”, — пояснил Вадим Карасев.

“Зачистки” в ОРДЛО

Демонстративное назначение Пашкова оккупационным “премьером” только подстегнуло слухи о том, что новые кремлевские назначенцы постепенно вытесняют людей Суркова с оккупированных территорий.

Ранее Дмитрий Козак участвовал в урегулировании конфликта вокруг Приднестровья. “Меморандум Козака” предполагал федерализацию Молдовы, при котором Приднестровье получало право ветировать невыгодные для кремлевских марионеток законы. Учитывая этот опыт, часть наблюдателей предположили, что “план Козака” по Украине как раз и будет заключаться в “федерализации” страны посредством более хитрого вталкивания ОРДЛО обратно под контроль Киева, но это только версия.

“Никакого “плана Козака” в отношении Украины не существует в природе. Был такой документ по Приднестровью, но сейчас — это лишь архивный материал”, — настаивает глава правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко.

С уходом Владислава Суркова далее события могут развиваться по трем наиболее вероятным сценариям.

Первый — все останется, как есть. Москва будет и далее настаивать на реализации Минских соглашений в собственной трактовке. Как и прежде, будут звучать требования, чтобы Киев “вел прямой диалог” с кремлевскими марионетками. Москва спекулирует тем, что Пушилин и прочие коллаборационисты были “выбраны народом Донбасса”. Пушилин на пару с главарем ЛНР Леонидом Пасечником продолжат троллить команду Зе, рассказывая, что они якобы не допустят переход ОРДЛО под контроль Киева.

Второй — Пушилин, Пасечник и прочие остаются на местах, но формат решения “украинского вопроса” меняется. Такое возможно, если сформируется реальный “план Козака”, который станет неким дополнением к Минским соглашениям. Окружение Зеленского уже несколько раз публично говорило, что “Минск” их не устраивает. Прежде всего, вопрос передачи границы. И россияне могут “поймать” Офис президента, предложив им соглашения в новой редакции. Текст могут выписать так, что тактически команда Зе остается в выигрышном положении (прекращение обстрелов, компромисс по местным выборам, передача контроля над границей неким “совместным патрулям”), но в среднесрочной перспективе это заложит мину под украинской государственностью.

Третий сценарий — некий “план Козака” (повторимся, если его реально разработают), но уже без Пушилиных и Пасечников. “Если Сурков, действительно, уходит, то зачистки в ОРДЛО будут. В течение года-полутора Москва уберет наиболее токсичных персон, которые напрямую завязаны на Суркове. Пасечника пока могут оставить, но Пушилина, скорее всего, снимут. Если Кремль настроен поменять тактику в отношении ЛДНР, то им нужно будет избежать “двоевластия”, если Сурков и далее захочет влиять на этот регион”, — отметил в комментарии “Апострофу” директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Последствия для Киева

Тут нужно иметь в виду, что никакой из этих вариантов не сулит Украине ничего хорошего. Как отмечают эксперты, Владимир Путин может пойти на косметические изменения Минских соглашений при условии, что Киев, например, будет более “сговорчив” в вопросах проведения выборов в ОРДЛО. Внешне все будет выглядеть, как уступка со стороны Кремля. Владимир Зеленский скажет, что мы добились “победы” — вернули территорию и людей.

“В реальности регион останется гирей на ногах Украины, ведь пророссийские настроения там были и до войны. Даже после формального урегулирования там будут митинги в “защиту” русского языка, выступления против “бандеровцев”. И тогда это будет выглядеть именно как гражданское противостояние. Американцы и европейцы умоют руки. Мол, войну же закончили, никто не стреляет. Вообще, вариантов развития событий много. Пока не вижу причин для Владимира Путина помогать Владимиру Зеленскому оставаться относительно популярным президентом, который добивается прогресса по Донбассу”, — сказал в комментарии “Апострофу” политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Владимир ШЕВЧУК

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