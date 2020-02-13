В Украине объявили о крупнейшей сделке в транспортной отрасли

Крупнейший портовый оператор в мире DP World заходит в Украину.

Один из крупнейших портовых операторов мира, DP World, объявил о намерении приобрести контроль в Контейнерном терминале ТИС в порту “Пивденный” в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ТИС.

Как сообщили в компанию, сделку сопровождала инвестиционная компания SD Capital. Сумму не раскрывают, но подчеркивают, что это – «крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины».

В ТИС также отметили, среди первоочередных планов DP World – внедрить новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

“DP World во всем мире предоставляет лучшие клиентоориентированные решения в логистике. Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка”, – прокомментировал совладелец ТИС, партнер SD Capital Андрей Ставницер.

В свою очередь, султан Ахмед Бин Сулайем, глава правления и генеральный директор DP World отметил, что его компания рада расширению и присутствию в Украине.

«DP World высоко оценивает потенциал роста Контейнерного терминала ТИС. Цель нашей компании – создавать лучшие отраслевые решения для оптимизации глобальной цепочки поставок. Мы верим, что наше стратегическое партнерство позволит Контейнерному терминалу ТИС укрепить свои позиции на морской карте мира», – добавил глава правления.

По словам партнера SD Capital Филиппа Грушко, это слияние окажет важное влияние на украинский логистический сектор.

«Страна, в которой есть DP World, – важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Это знак качества для инвестиционного климата страны и опора для дальнейшего роста», – отметил он.

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