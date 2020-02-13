Число инфицированных китайским коронавирусом резко выросло
Это связанно с новый методом подсчета заболевших.
В четверг, 13 февраля, было зарегистрировано 14 840 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, а в китайской провинции Хубэй погибли 242 человека. Это самая высокая смертность за день с начала распространения эпидемии.
На данный момент, по официальным данным, от китайского коронавируса Covid-19 умер 1361 человек. В то же время успешно завершили лечение 5905.
Как сообщает официальное агентство Китая «Синьхуа«, число зараженных увеличились из-за использования другого метода диагностики: компьютерной томографии. С ее помощью выявляют пневмонию, которую вызывает коронавирус.
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