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13:00 13 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Число инфицированных китайским коронавирусом резко выросло

Это связанно с новый методом подсчета заболевших.

В четверг, 13 февраля, было зарегистрировано 14 840 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, а в китайской провинции Хубэй погибли 242 человека. Это самая высокая смертность за день с начала распространения эпидемии.

На данный момент, по официальным данным, от китайского коронавируса Covid-19 умер 1361 человек. В то же время успешно завершили лечение 5905.

Как сообщает официальное агентство Китая «Синьхуа«, число зараженных увеличились из-за использования другого метода диагностики: компьютерной томографии. С ее помощью выявляют пневмонию, которую вызывает коронавирус.

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Тэги: Китай, жертвы, коронавирус, заболевшие

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