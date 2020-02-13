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Главная » Мир » Общество
19:02 13 Февраля 2020 Просмотров 86   КомментариевКомментарии

На корейском ТВ устроили для матери встречу с умершей дочерью

Женщина протягивает руки и гладит лицо дочери. Маленькая Найеон приветствует ее словами: «Где ты была, мамочка? Ты думала обо мне?»

Сцена выглядит очень правдоподобной. Но это виртуальная реальность. Она была разработана специально для Чан Чжи Сун, чтобы она снова могла увидеть свою дочь, которая умерла в 2016 году в возрасте семи лет от неизлечимой болезни.

И все это происходит на корейском телешоу «Встреча с тобой», сообщает Bild.

Мать и дочь стоят в парке, общаются, даже отмечают день рождения вместе. У женщины по щекам текут слезы. Отец девочки, ее брат и сестра тоже плачут, сидя в аудитории. В какой-то момент девочка бежит к маме, приносит ей цветок и говорит: «Мама, ты видишь, мне больше не больно». Затем она говорит, что устала, что ей пора в постель. И они прощаются…

Профессионалам  потребовалось восемь месяцев, чтобы разработать 3D-изображение девочки. Для этого они использовали ее видео, фото и звукозаписи.

Чан Чжи Сун говорит, что пошла на это, чтобы помочь другим, которые также потеряли своих близких.

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Тэги: телевидение, дочь, мать

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