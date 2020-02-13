Испугавшись ножа, мужчина до смерти забил незнакомца сковородой

Странное объяснение должно было убедить суд в случайности произошедшего.

Во Львове на днях приговорили к семи годам лишения свободы местного жителя, который убил незнакомца, ударив ее три раза по голове сковородой.

До сих доподлинно неизвестно, что послужило мотивом жестокой расправы. Следствие по крупицам собирало картинку происходившего злополучной ночью 8-го июля 2018 года.

Хозяин квартиры по каким-то причинам ушел, оставив в своем жилище собутыльников – будущего свата, с которым он собирался породниться после скорой свадьбы сына, и давнего товарища. Выпившие мужчины что-то не поделили в отсутствие хозяина. Свою версию событий обвиняемый объяснил суду – дескать, защищался от агрессивного незнакомца, который почему-то напал на него ножом. А ножей подсудимый боится последние десять лет – когда-то на него нападали уличные разбойники. Защищаясь, он схватил сковороду, и проломил голову оппоненту тремя ударами в лом и виски. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Суд критически отнесся к показаниям обвиняемого – ни ножа, которым ему угрожали, ни каких-то повреждений на подсудимом эксперты так и не нашли. Обстоятельства роковой ночи так и остались загадкой, хотя виновник трагедии уже несет свое наказание. Впрочем, человека это не вернет.

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