Гончарук презентовал систему е-Малятко

Система позволяет прямо в роддоме оформить одно заявление при рождении ребенка, вместо 37 документов, как было ранее.

Премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу, 14 февраля, в родильном доме №5 в Киеве презентовал комплексную услугу е-Малятко.

«Новоиспеченные родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка. С этим мы сегодня поздравили одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями», – написал он в телеграмм.

Гончарук отметил, что благодаря новой системе теперь не нужно стоять в очередях 11 инстанций, и подать десятки документов. Это все заменяет 20 минут времени и всего 1 заявление, которое оформляется прямо в роддоме.

На данный момент система е-Малятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А скоро и онлайн на портале Дія.

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