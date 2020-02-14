Гончарук презентовал систему е-Малятко
Система позволяет прямо в роддоме оформить одно заявление при рождении ребенка, вместо 37 документов, как было ранее.
Премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу, 14 февраля, в родильном доме №5 в Киеве презентовал комплексную услугу е-Малятко.
«Новоиспеченные родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка. С этим мы сегодня поздравили одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями», – написал он в телеграмм.
Гончарук отметил, что благодаря новой системе теперь не нужно стоять в очередях 11 инстанций, и подать десятки документов. Это все заменяет 20 минут времени и всего 1 заявление, которое оформляется прямо в роддоме.
На данный момент система е-Малятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А скоро и онлайн на портале Дія.
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