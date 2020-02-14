Эвакуировать украинцев из Китая планируют 18 февраля – Зоряна Скалецкая

Эвакуация наших граждан из китайского города Ухань, провинция Хубэй, который является очагом эпидемии коронавируса COVID-19, снова откладывается.

По словам министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, она запланирована на 18 февраля. Об этом госпожа министр заявила в эфире телеканала 1+1.

Напомним, ранее эвакуацию было запланировано приблизительно на 11 февраля. Однако она продолжает откладываться. В правительстве и Минздраве говорят, что причина задержки – в сложности организации всего мероприятия. «Чтобы обеспечить прибытие граждан в Украину и предоставить возможность всем чувствовать себя в безопасности, мы должны хорошо подготовиться», – заявила госпожа Скалецкая.

С украинцами в Ухане через специально созданный чат связывается МИД. Министерство инфраструктуры несет ответственность за доставку и авиаборт. А оперативный штаб в правительстве занимается вопросами финансирования поездки и утверждения конечного алгоритма действий.

Эвакуироваться из Уханя смогут лишь те граждане Украины, у которых нет признаком вирусной инфекции. После прибытия на родину, они будут помещены на 2-хнедельный карантин. Куда именно, пока неизвестно. Предполагается, что это будет один из санаториев в Киевской области, но данная информация пока не подтверждена. Если у кого-то из украинцев, которых эвакуируют с Китая, появятся признаки болезни, его доставят в больницу.

По информации Минздрава, состоянием на 13 февраля 2020 года в мире зафиксировано 60331 случай коронавируса COVID-19. 1369 человек умерло от болезни з начала эпидемии.

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