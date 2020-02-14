В Украине будут давать премии законопослушным водителям

В Украине создали электронный сервис, который будет платить деньги за безопасное вождение.

Сервис Безопасное вождение запустился 10 января и за месяц уже получил более 10 тыс. пользователей. О нем рассказал инистр инфраструктуры Украины Владислав Криклий:

«За безопасное вождение можно получить кэшбек. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное вождение. Стартап Штрафы UA разработал приложение, который должен снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивировать не нарушать. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду – до 18% кэшбек от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения», – заявил министр Криклий.

Сообщается, что рейтинг своего своего управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбека. Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности.

Сейчас приложение работает для IOS платформы, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение.

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