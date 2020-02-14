Россия считает, что у США нет оснований вводить санкции
Таким образом РФ отреагировало на введение новых санкций со стороны США.
Посольство России в Вашингтоне на странице в Facebook заявило, что введение США очередных санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является «очередным всплеском русофобии»:
«Администрация же опять никаких официальных доказательств не представила», – заявили в посольстве России.
«Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий», – говорится в сообщении.
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Эти юридические лица внесли в санкционный список 5 декабря. Тогда же Минфин внес туда 17 россиян, которые были связаны с киберпреступлениями.