НАТО обеспокоено действиями России в Черноморском бассейне – народный депутат

Обеспечение безопасности в Черноморско-Азовском бассейне и сдерживание агрессивных действий России в этом регионе – один из постоянных пунктов повестки дня НАТО.

Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал народный депутат Украины, глава Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

«Этот вопрос поднимался на Парламентской ассамблее стран НАТО и на недавнем Межпарламентском совете Украина-НАТО в Брюсселе. НАТО придерживается абсолютно четкой позиции относительно того, что действия России по блокированию украинский портов и созданию напряженности в Черном и Азовском морях создают проблемы для всего региона. Важно понимать и тот момент, что, наряду с тем, что Россия считает Черное море своей внутренней акваторией, такой же позиции придерживается и Турция. Поэтому, несмотря на сближение с Россией в других областях, в этом вопросе Турция придерживается твердой позиции, и не намерена уступать Москве. Что касается закупки Анкарой российских комплексов ПВО С-400, строительства «Турецкого потока» и других форм сотрудничества с Россией, этот вопрос поднимался несколькими участниками Парламентской ассамблеи. В ответ представители Турции подчеркнули, что, несмотря на закупки российских противоракетных комплексов, именно Турция сбила российский самолет, нарушивший ее воздушное пространство», – рассказывает Егор Чернев.

По словам парламентария, несмотря на просочившиеся в СМИ конфликтные высказывания по поводу будущего НАТО и даже «смерти его мозга», а также некие внутренние разногласия, Альянс на сегодня является самой мощной системой коллективной безопасности и продолжает эффективно функционировать, придерживаясь единой и четкой позиции в отношении Украины и российской агрессии.

«Наши партнеры постоянно дают понять, что ни о каком сближении НАТО с Россией нельзя говорить до возвращения Крыма и прекращения войны на Донбассе. Если сравнивать различные международные площадки, то именно Парламентская ассамблея НАТО отличается наиболее жесткой и последовательной проукраинской позицией. Это касается и позиции отдельных стран-членов Альянса, в первую очередь – Великобритании и США», – уверяет Егор Чернев.

Сотрудничество Украины и НАТО можно наблюдать на практике. К примеру, осенью запланированы очередные совместные учения «Coherent Resilience 2020» в Одессе, направленные на отражение агрессии «условного противника» именно в Черноморском бассейне.

«Кроме того, разработаны детальные предложения относительно дальнейших практических шагов в имплементации десяти направлений дополнительной помощи Украине в рамках Черноморского пакета НАТО. Всего же сейчас через 8 трастовых фондов НАТО предоставляет помощь в разных 16 программах: от обучения офицеров до медицинской реабилитации наших военных. Наши партнеры понимают, что Украина играет роль защитного кордона для всей Европы, сдерживающим продвижение российской агрессии в другие страны. К слову, в повестке НАТО отдельным пунктом выделена защита стран Балтии – равно как и Черноморского бассейна.

Со своей стороны, Украина подала заявку на присоединение к программе «Партнерство расширенных возможностей» (Enhanced Opportunity Partnership), в рамках которого будет проходить более оперативный информационный обмен между Украиной и военными НАТО, а также дополнительные возможности по обмену разведданными. К примеру, если бы мы присоединились к этой программе раньше, то могли бы получить информацию о нашем сбитом в Иране самолете буквально в течение нескольких минут», – поясняет Егор Чернев.

Кроме этого, по словам главы украинской парламентской делегации, Украина выполняет ежегодные национальные программы, по сути, представляющие собой «План действий по членству в НАТО» (ПДЧ), обещанный Украине еще в 2008 году.

«Мы выполняем требования в рамках ежегодных национальных программ для того, чтобы к моменту получения ПДЧ от начала его выполнения до вступления в НАТО прошло бы совсем немного времени. Многие страны, не готовясь к вступлению заранее, начинали всю подготовку только с момента получения ПДЧ, и в итоге до их вступления в НАТО проходило по 7-8 лет. Украина же начала переход на стандарты НАТО заранее, и по самым оптимистичным прогнозам, до завершения этого процесса нам понадобится еще 3-4 года», – поясняет нардеп.

Егор Чернев отмечает: стандарты НАТО, которым должна соответствовать страна, исчисляются сотнями, и включают в себя не только собственно военный аспект, но и логистику, прозрачность закупок, обмен информацией, работу с документацией и так далее. Также ПДЧ включает в себя комплексные экономические и антикоррупционные реформы.«Это комплексная подготовка страны, похожая по своим критериям на подготовку к вступлению в ЕС. По моим впечатлениям, этот процесс идет сейчас очень активно. Так, я встречался с представителями НАТО, которые курировали Украину в течение многих лет, и они отмечают, что темп реформ ускорился, и Киев подтверждает свое стремление в НАТО конкретными действиями. Более того, как показали последние социологические опросы, это стремление получило широкую народную поддержку. Данная поддержка постепенно росла, начиная с 2014 года, и на сегодняшний момент уже 51% украинцев поддерживает вступление в НАТО, 26% выступают за внеблоковый статус, а 14% еще не определились», – сообщает Егор Чернев.

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