В День влюбленных. Зеленский созвонился с Путиным
Президенты двух стран провели конструктивный диалог.
Сегодня, 14-го февраля, состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегой с российской стороны Владимиром Путиным.
Как сообщили в Офисе президента, стороны обговорили выполнение взятых на себя обязательств в рамках уже имеющихся договоренностей, в рамках Нормандского саммита в Париже. И обсудили новую встречу.
Президенты двух государств акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые пребывают на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ.
В Офисе президента не сообщили, кто из двух лидеров стран был инициатором телефонного разговора.
Новости по теме
У Владимира Зеленского запланированы встречи с руководством Израиля и представителями деловых кругов.
Представительство президента Украины осудило несанкционированный визит Путина в Крым и запуск железнодорожного сообщение между РФ и аннексированным полуостровом.
Встреча лидеров нормандского формата в Елисейском дворце начнется в 17:00 по Киеву и продлится около трех часов.