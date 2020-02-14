В День влюбленных. Зеленский созвонился с Путиным

Президенты двух стран провели конструктивный диалог.

Сегодня, 14-го февраля, состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегой с российской стороны Владимиром Путиным.

Как сообщили в Офисе президента, стороны обговорили выполнение взятых на себя обязательств в рамках уже имеющихся договоренностей, в рамках Нормандского саммита в Париже. И обсудили новую встречу.

Президенты двух государств акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые пребывают на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ.

В Офисе президента не сообщили, кто из двух лидеров стран был инициатором телефонного разговора.

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