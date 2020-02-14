Соратник Макрона снялся с выборов мэра Парижа после секс-видео
Бенжамен Гриво снял в пятницу свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после того, как появилось видео сексуального содержания с его участием.
Секс-видео положило конец надеждам кандидата от правящей партии 42-летнего Бенджамина Гриво стать мэром Парижа, сообщает BBC.
Видео появилось на сайте, созданном художником-акционистом Петром Павленским. Павленский считает, что Гриво называет себя сторонником семейных ценностей, однако видео уличает его в супружеской неверности.
«Я не хочу больше подставлять меня и мою семью», – заявил Гриво. Он обвинил своих политических противников в травле и вмешательстве в частную жизнь.
Гриво – один из близких соратников Эммануэля Макрона, бывший пресс-секретарь правительства и министр. Он был выдвинут в мэры Парижа от правящей партии Макрона «Вперед, республика!»
Петр Павленский несколько лет назад получил убежище во Франции, заявив о преследовании в России.
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