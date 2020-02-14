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Главная » Мир » Общество
23:52 14 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Летняя температура в Антарктиде побила рекорд

В Антарктиде впервые исследователи зарегистрировали температуру 20,75 градуса по шкале Цельсия. Так что, рекорд, установленный на прошлой неделе, был обновлен.

Бразильский ученый Карлос Шефер сказал, что «никогда не видел такую ​​высокую температуру в Антарктиде». Но он уточнил, что эта температура была зарегистрирована один раз – 9 февраля, сообщает BBC.

Плюсовая температура на континент также достигла рекордной отметки на прошлой неделе – 18,3 градуса по шкале Цельсия.

Предыдущий месяц был также самым теплым январем в Антарктиде.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, температура на континенте выросла почти на 3 градуса за последние 50 лет.

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Тэги: Антарктика, изменения климата

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