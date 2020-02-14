Летняя температура в Антарктиде побила рекорд
В Антарктиде впервые исследователи зарегистрировали температуру 20,75 градуса по шкале Цельсия. Так что, рекорд, установленный на прошлой неделе, был обновлен.
Бразильский ученый Карлос Шефер сказал, что «никогда не видел такую высокую температуру в Антарктиде». Но он уточнил, что эта температура была зарегистрирована один раз – 9 февраля, сообщает BBC.
Плюсовая температура на континент также достигла рекордной отметки на прошлой неделе – 18,3 градуса по шкале Цельсия.
Предыдущий месяц был также самым теплым январем в Антарктиде.
По данным Всемирной метеорологической организации ООН, температура на континенте выросла почти на 3 градуса за последние 50 лет.
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18,3 градуса по шкале Цельсия – это на 0,8 градуса больше предыдущего рекорда, зафиксированного в марте 2015 года. За последние 12 лет ледники уменьшаются все быстрее.
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