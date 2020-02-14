Африке угрожает голод из-за нашествия саранчи
Восточноафриканские страны могут оказаться на грани голода, если огромные скопления саранчи, пожирающей урожай, не будут ликвидированы.
Уже пострадали Эфиопия, Сомали, Кения, Танзания и Уганда.
Нынешнее нашествие саранчи является крупнейшим в Кении за последние 70 лет, в Сомали и Эфиопии – за последние 25 лет, сообщает BBC.
Усилия по борьбе с саранчой оказались недостаточными. Распыление пестицидов является наиболее эффективным способом борьбы с этими насекомыми, но страны региона не имеют для этого необходимых ресурсов.
Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO) призвала международное сообщество выделить около 76 млн долларов, чтобы опрыскать пораженные районы инсектицидом. Насекомые размножаются очень быстро, к июню их численность может возрасти в 500 раз.
Считается, что саранча распространилась из Йемена три месяца назад.
Новости по теме
Самец бабуина, заботящийся о львенке – необычное зрелище. Однако именно это увидел в выходные в национальном парке Крюгера в ЮАР оператор Курт Шульц.
42-летняя Мезайа Табане, жена премьер-министра Лесото, была официально обвинена в убийстве его предыдущей жены – 58-летней Липолело Табане.
Огромная стая саранчи движется по Восточной Африке. В некоторых местах это выглядит как, как будто на горизонте поднимаются темные облака.