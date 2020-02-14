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Главная » Мир » Происшествия
21:06 14 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Африке угрожает голод из-за нашествия саранчи

Восточноафриканские страны могут оказаться на грани голода, если огромные скопления саранчи, пожирающей урожай, не будут ликвидированы.

Уже пострадали Эфиопия, Сомали, Кения, Танзания и Уганда.

Нынешнее нашествие саранчи является крупнейшим в Кении за последние 70 лет, в Сомали и Эфиопии – за последние 25 лет, сообщает BBC.

Усилия по борьбе с саранчой оказались недостаточными. Распыление пестицидов является наиболее эффективным способом борьбы с этими насекомыми, но страны региона не имеют для этого необходимых ресурсов.

Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO) призвала международное сообщество выделить около 76 млн долларов, чтобы опрыскать пораженные районы инсектицидом. Насекомые размножаются очень быстро, к июню их численность может возрасти в 500 раз.

Считается, что саранча распространилась из Йемена три месяца назад.

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Тэги: Африка, голод, саранча

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