Американский доктор покончил с собой, потому что был против прививок?

Помощники шерифа изучают записи педиатра из Чикаго, который совершил самоубийство в сентябре прошлого года. Из них следует, что он выдавал фальшивые справки о вакцинации.

Доктор Ван Койнис получил лицензию на медицинскую практику в Иллинойсе в 1991 году. Он обслуживал пациентов из юго-западной части Чикаго и пригородов.

Пациенты его любили. Он иногда даже отказывался брать деньги, когда семьи не могли заплатить, и осматривал детей в нерабочее время, сообщает Washington Post.

Следователи полагают, что родители, которые были против вакцинации, использовали выданные им фальшивые справки, чтобы их дети могли посещать школы, сообщает USA Today.

Неясно, насколько широко эта практика была распространена, но доктор Койнис, возможно, занимался выдачей фальшивых справок в течение десяти лет. Однако в последствии он выразил сожаление по поводу своих действий.

«Он очень жалел о том, что сделал, и это было единственное, о чем он вспоминал в предсмертной записке», – заявил шериф округа Том Дарт.

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