Зеленский начал визит в Германию
В рамках визита президент проведет ряд международных встреч.
Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Германию, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
Сообщается, что во время форума Владимир Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.
Кроме того, в рамках визита глава государства проведет ряд международных встреч.
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