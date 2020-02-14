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Главная » Украина » Политика
20:48 14 Февраля 2020 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Зеленский начал визит в Германию

В рамках визита президент проведет ряд международных встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Германию, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Сообщается, что во время форума Владимир Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Кроме того, в рамках визита глава государства проведет ряд международных встреч.

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Тэги: зеленский

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