В нежелании расшифровывать «черные ящики» уже есть какая-то особая загадка, которая заинтересовала всех.

Иран явно затягивает детальное раследование подлинных истоков крушения сбитого в начале января пассажирского лайнера украинской компании МАУ, всячески избегая выдачи «четрых ящиков» заинтересованным сторонам. Самостоятельно расшифровать самописцы в Иране не могут, а допускать страны, чьи граждане погибли, не хочется. Не отдают и не собираются отдавать их и стране, чей самолет сбили, – Украине.

Власти Ирана не прикоснутся к «черным ящикам» сбитого 8 января из-за ошибки украинского самолета в отсутствие представителей всех заинтересованных в расследовании сторон, но и передавать его правительствам других стран не станут. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью телекомпании NBC иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Глава иранского МИД, сославшись на нормы Международного воздушного права, отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета МАУ. В свою очередь, он отрицательно ответил на вопрос, исследуют ли власти Ирана содержание «черных ящиков» украинского Boeing 737.

«Нет, мы не прикоснемся к «черным ящикам» при отсутствии всех заинтересованных сторон», — отметил Зариф. При этом, по его словам, «черные ящики» раскрыты.

«Мы признали, что самолет был сбит ракетой, выпущенной нами. Вся информация, которую хотят получить родственники жертв, находится там. Нам нужна информация, почему это произошло, нам отказываются предоставить эту информацию», — добавил глава МИД Ирана, отвечая на вопросы на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он акцентировал внимание на том, что его стране нужны западные технологии, опыт и знания, чтобы расшифровать содержимое «черных ящиков». «Мы просили помочь нам, почему Соединенные Штаты нам не помогают? Это гуманитарный вопрос. Почему нам не предоставили программное обеспечение и профессиональную компетенцию», — сказал министр.

Зариф также выразил сожаление по поводу того, что иранские военные не довели своевременно ведомости МИД своей страны данные о том, что ошибочно сбили украинский самолет.

Зариф дополнительно подчеркнул, что на данный момент над расшифровкой «черных ящиков» никто не работает.

Напомним, в Мюнхене встретится международная группа координации помощи жертвам катастрофы украинского лайнера.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивает на передаче бортовых самописцев во Францию ​​для расшифровки. Об этом шла речь во время встречи министров иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа шампанское и Ирана Джавад Зарифа, сообщили в офисе главы канадского МИД.

В международную группу входят главы МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.

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