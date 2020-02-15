Хакер из Николаева два года атаковал PornHub, Ozon, и десятки других сайтов

Долгое время полиции не удавалось выйти на след злоумышленника.

Нигде не работающий житель Николаева с неполным высшим образованием предстал перед судом за киберпреступления, которые он совершал в течение 2017-2019 годов.

Власти.нет узнали, что хакер, создав вредоносное программное обеспечение, атаковал такие интернет-ресурсы, как kupikupon.ru, avito.ru, level.travel, av.ru, ticketland.ru, eldorado.ru, pornhub.com, profmax.pro, kinomax.ru, ozon.ru, и десяток других популярных сайтов. Вирусные программы позволяли преступнику завладевать контактными данными пользователей, которые он использовал для атак на сторонние ресурсы.

Свою вину хакер полностью признал, и заключил сделку со следствием. Наказание для николаевского хакера оказалось условным – 2 года лишения свободы с годичным испытательным сроком.

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