Насильник 11-летней девочки ни дня не пробудет в тюрьме
Наказание показалось ему слишком суровым.
Коллегия судей Ровенского городского суда приговорил к 11-ти годам тюрьмы насильника 11-летней девочки, совершившего преступление еще 6-го сентября 2014 года. Согласно приговору, один день пребывания осужденного в СИЗО приравнивается к двум дням тюрьмы. Следовательно, считается, что десять с половиной лет из 11-летнего срока он уже отбыл в местах лишения свободы, и теперь за решеткой ему осталось находиться всего полгода.
Чтобы не попасть в исправительную колонию, где насильника малолетнего ребенка почти наверняка «опустят», осужденный подал апелляцию на суровый, по его мнению, приговор. Пока дело будет рассматриваться в апелляционной инстанции, в исправительную колонию его не отправят, так как приговор не вступит в законную силу.
Следователи доказали, что насильник надругался над 11-летней девочкой, заманив ее в свой гараж. В это время в доме находилась его супруга, которая и не подозревала о происходящем. Ребенок сразу не сказала о произошедшем родителям, однако потом, когда боли внизу живота стали нестерпимыми, поделилась своим горем с шокированными мамой и папой.
Новости по теме
Крайне жестокий преступник с легкостью убил товарища из-за мелкой ссоры.
В местах лишения свободы у него явно не наладятся отношения с сокамерниками.
Своей вины насильник так и не признал.