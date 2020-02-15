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14:36 15 Февраля 2020 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Насильник 11-летней девочки ни дня не пробудет в тюрьме

Наказание показалось ему слишком суровым.

Коллегия судей Ровенского городского суда приговорил к 11-ти годам тюрьмы насильника 11-летней девочки, совершившего преступление еще 6-го сентября 2014 года. Согласно приговору, один день пребывания осужденного в СИЗО приравнивается к двум дням тюрьмы. Следовательно, считается, что десять с половиной лет из 11-летнего срока он уже отбыл в местах лишения свободы, и теперь за решеткой ему осталось находиться всего полгода.

Чтобы не попасть в исправительную колонию, где насильника малолетнего ребенка почти наверняка «опустят», осужденный подал апелляцию на суровый, по его мнению, приговор. Пока дело будет рассматриваться в апелляционной инстанции, в исправительную колонию его не отправят, так как приговор не вступит в законную силу.

Следователи доказали, что насильник надругался над 11-летней девочкой, заманив ее в свой гараж. В это время в доме находилась его супруга, которая и не подозревала о происходящем. Ребенок сразу не сказала о произошедшем родителям, однако потом, когда боли внизу живота стали нестерпимыми, поделилась своим горем с шокированными мамой и папой.

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Тэги: приговор, ребенок, тюрьма, Насильник, Ровенская область

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