У России отняли золотую медаль Олимпиады в Сочи

После лишения России золота Сочи-2014 в мужской эстафете на первом месте в медальном зачете окажется сборная Норвегии, на втором – сборная Канады.

Евгений Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил



Российский биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт Международного союза биатлонистов.

Спортсмен, а вместе с ним и сборная России лишены золота за эстафету на Олимпийских играх в Сочи. После этого решения сборная потеряла первое место в неофициальном медальном зачете игр.

34-летний спортсмен обвинен в использовании анаболического стероида оксандролона. Его результаты, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, будут аннулированы. Он дисквалифицирован на два года с 13 февраля 2020 года.

Решение вынесено на основании анализа данных московской антидопинговой лаборатории за 2013 год.

После зимней Олимпиады в Сочи российский спорт оказался в центре масштабного допингового скандала, когда выяснилось, что российские спортсмены при поддержке властей и спецслужб массово нарушали антидопинговые правила в ходе соревнования.

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