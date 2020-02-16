В Киеве задержан криминальный авторитет Анисим – ставленник Януковича

Вернувшегося в Украину разыскиваемого Интерполом преступника арестовали в столичном торговом центре.

Бывший «смотрящий» Запорожья и области Евгений Анисимов, известный по прозвищу Анисим, задержан силовиками 16-го февраля в Киеве. В междунароном розыске он находился целых шесть лет. Поговаривали, что долгое время Анисим проживал в Ростове, где вел безбедное существование. Его обвиняют в ряде тяжких и особо тяжких злодеяний.

Запорожский нардеп Евгений Шевченко сообщил на своей страниеце в ФБ следующее: «Евгения Анисимова задержали! 100% подтверждаю. Все эти годы жил в Козине (элитный поселок под Киевом)».

Украинский бизнесмен Евгений Черняк, чей алкогольный бизнес в Запорожье пытался подмять под себя Анисим, не скрывает своего торжества, называя другое прозвище авторитета – Клоун. Черняк утверждает, что Анисимова сдал свой же – даже отказался от вознаграждения.

По данным Интерфакса, Анисимов известен тем, что во времена президента Виктора Януковича позиционировался как «смотрящий» Запорожья, был руководителем местной преступной группировки, которая имела доступ к бюджетным средствам города. Запорожские предприниматели неоднократно заявляли о том, что «Анисим» обложил данью малый и средний бизнес Запорожья.

21 октября 2013 года Анисимов был задержан в аэропорту «Борисполь» по подозрению в вымогательстве на основании уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Он был арестован, но 27 января 2014 года вышел из-под стражи. После этого он исчез и был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений, в т.ч – создание ОПГ, вымогательство, соучастие в покушении на убийство, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

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