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Главная » Украина » Происшествия
14:15 17 Февраля 2020 Просмотров 118   КомментариевКомментарии

В Ивано-Франковской области накрыли нарколабараторию

При обыске было изъяты наркотические вещества и реактивы, оружие и деньги.

В Ивано-Франковской области в Калуше правоохранители разоблачили нарколабораторию, которая занималась изготовлением прекурсоров.

При обыске было изъято 85 кг прекурсора, которого достаточно для изготовления амфетамина на сумму 15 млн гривен, 45 кг марихуаны, два пистолета-автомата, пистолет Макарова, пистолет Браунинг, более 350 патронов и лабораторное оборудование.

Также были изъяты 350 психотропных таблеток, 450 грамм амфетамина, деньги и весы. Стоимость изъятых веществ на черном рынке составляет 4 млн гривен, говорят правоохранители.

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Тэги: марихуана, наркотики, амфетамин, нарколабаратория

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