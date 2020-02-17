В Ивано-Франковской области накрыли нарколабараторию
При обыске было изъяты наркотические вещества и реактивы, оружие и деньги.
В Ивано-Франковской области в Калуше правоохранители разоблачили нарколабораторию, которая занималась изготовлением прекурсоров.
При обыске было изъято 85 кг прекурсора, которого достаточно для изготовления амфетамина на сумму 15 млн гривен, 45 кг марихуаны, два пистолета-автомата, пистолет Макарова, пистолет Браунинг, более 350 патронов и лабораторное оборудование.
Также были изъяты 350 психотропных таблеток, 450 грамм амфетамина, деньги и весы. Стоимость изъятых веществ на черном рынке составляет 4 млн гривен, говорят правоохранители.
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