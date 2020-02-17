Госдолг Украины в 2019 году составил 74,5 млрд долларов – отчет правительства
Государственный долг Украины в 2019 году составил 74,5 млрд долларов и сократился до 43,8% по отношению к ВВП.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Программы деятельности правительства за 2019 год.
«Сокращенно государственный долг по отношению к ВВП. По оперативной оценке государственный долг на конец 2019 года составил в гривневом эквиваленте 1764,2 млрд грн, а в долларовом – 74,5 млрд долларов США и сократился по отношению к ВВП до 43,8%», – говорится в отчете.
Напомним, как сообщали в Минфине ранее, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,74% – до 84,36 млрд долл., в гривневом эквиваленте – сократился на 7,85% – до 1,998 трлн грн.
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Большую часть займов планируется привлечь на внутреннем рынке. На погашение долгов в следующем году уйдет почти 15,5 млрд долларов.
После нескольких месяцев роста госдолг начал сокращаться.
Совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов.