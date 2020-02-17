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Главная » Украина » Экономика
16:00 17 Февраля 2020 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Госдолг Украины в 2019 году составил 74,5 млрд долларов – отчет правительства

Государственный долг Украины в 2019 году составил 74,5 млрд долларов и сократился до 43,8% по отношению к ВВП.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Программы деятельности правительства за 2019 год.

«Сокращенно государственный долг по отношению к ВВП. По оперативной оценке государственный долг на конец 2019 года составил в гривневом эквиваленте 1764,2 млрд грн, а в долларовом – 74,5 млрд долларов США и сократился по отношению к ВВП до 43,8%», – говорится в отчете.

Напомним, как сообщали в Минфине ранее, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,74% – до 84,36 млрд долл., в гривневом эквиваленте – сократился на 7,85% – до 1,998 трлн грн.

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Тэги: госдолг

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