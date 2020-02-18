Украина напомнит в ООН о миротворцах для Донбасса

Во вторник, 18 февраля, министр иностранных дел Вадим Пристайко, поедет в США. Во время поездки запланирована его встреча с генсеком ООН и участие главы МИД в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

«Что касается миротворческой миссии. Действительно, каждый раз, когда мы говорим в «нормандийской четверке», появляется этот вопрос. Я уезжаю в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с генеральным секретарем и выступить на Генеральной Ассамблее ООН. В частности, задав этот вопрос: насколько возможна эта операция? И не так как предлагает РФ – на линии соприкосновения, а на всей территории Украины», – рассказал Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

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