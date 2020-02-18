В Дании социальный работник украла у государства 17 млн долларов
Датский суд должен вынести вердикт по делу Бритты Нильсен, обвиняемой в присвоении 117 миллионов датских крон (17 миллионов долларов) государственных средств.
Бритта Нильсен 40 лет работала в Национальном совете по здравоохранению и социальному обеспечению, распределяя финансирование нуждающимся. В 2017 году она была даже награждена Серебряной медалью за заслуги, сообщает BBC.
Но в 2018 году ее обвинили в том, что она на протяжении 25 лет присваивала государственные средства.
Она бежала в Южную Африку, но согласилась вернуться в Данию после того, как Интерпол выдал ордер на ее арест.
Это необычный случай для Дании, которая славится низким уровень коррупции.
В ходе судебного разбирательства защита утверждала, что обвиняемой было легко брать деньги, потому что за ней не было никакого контроля и не предпринималось никаких мер для предотвращения злоупотреблений.
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