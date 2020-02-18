Председатель Черновицкого облсовета внес за себя 10 000 000 гривен залога
Ивана Мунтяна обязали носить электронный браслет
Пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис заявила, что глава Черновицкого облсовета Иван Мунтян внес за себя залог в размере 10 миллионов гривен.
Об этом сообщает Суспільне.
Также в понедельник, 17 февраля чиновник подал апелляцию на решение суда о мере пресечения. Ее рассмотрят в четверг, 20 февраля.
Напомним, что главе Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну сообщили о подозрении в получении от местного предпринимателя взятки в размере $180 тысяч.
Высший антикоррупционный суд избрал Ивану Мунтяну меру пресечения в виде залога в размере более 10 млн грн. Его обязали сдать все загранпаспорта и носить электронный браслет.
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