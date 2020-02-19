Гончарук рассказал о программе поддержки молодых учителей

Избранные получат дополнительно 20% должностного оклада.

705 успешно сертифицированных молодых учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада, сообщил премьер Алексей Гончарук в Telegram-канале. По его словам, бюджет этого года предусматривает на эту программу 10,8 млн грн.

По данным Work.ua, на сегодняшний день средняя зарплата учителя начальных классов по всей стране составляет 9 тыс. грн, но разница по регионам очень большая. Например, в Киеве (11,5 тыс. грн) такой учитель зарабатывает почти вдвое больше, чем в Харькове (5,5 тыс. грн).

Если брать среднее значение по стране, надбавка, о которой говорит Гончарук, таким образом, составит около 1800 грн.

Напомним, в образовательном секторе столицы сегодня работают более 68 тыс. человек, на зарплаты которых приходится 70% бюджета, выделяемого для финансирования этой сферы. Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, в этом году киевские власти направят на зарплаты дополнительно 2 млрд грн.

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