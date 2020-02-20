Девятый месяц работы президента: как Зеленский выполняет обещания

«Слово и Дело» продолжает следить за тем, как президент Украины Владимир Зеленский выполняет обещания. На момент публикации материала глава государства дал 369 обещаний, включая предвыборные и программные. Если считать со дня инаугурации, 20 мая, то у главы государства сейчас 195 [...]

«Слово и Дело» продолжает следить за тем, как президент Украины Владимир Зеленский выполняет обещания. На момент публикации материала глава государства дал 369 обещаний, включая предвыборные и программные. Если считать со дня инаугурации, 20 мая, то у главы государства сейчас 195 обязательств в процессе выполнения, 56 – выполнены и 32 – не выполнены.

На протяжении девятого месяца работы (с 21 января по 20 февраля) глава государства дал 37 новых обещаний, выполнил – 7 и 5 обещаний провалил.

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Какие обещания не выполнил Зеленский

В конце июня Владимир Зеленский пообещал, что после избрания новой Верховной рады будет инициировано лишение Службы безопасности Украины несвойственных ей функций. По состоянию на конец января подготовленный законопроект «О Службе безопасности Украины» находится в Офисе президента. Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский по этому поводу сказал: «Через полгода после смены власти у нас нет в парламенте даже законопроекта о реформе СБУ от президента, как это предусмотрено. Этот факт говорит, что общая концепция еще не найдена». Если до сих пор инициатива даже не внесена в парламент, значит, обещание Зеленский не выполнил.

В сентябре президент обещал, что в ближайшее время состоится перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей. В октябре Верховная рада распустила ВККСУ и сократила количество ее членов, приняв закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления». По состоянию на февраль новый состав ВККСУ не избран. Высший совет правосудия продлил срок для формирования международными организациями конкурсной комиссии до 10 марта. Таким образом, Зеленский обещание не выполнил.

Также Зеленский не выполнил обещание об увольнении министров, которые до конца 2019 года не справились с поручениями президента. «Слово и Дело» постоянно мониторит выполнение поручений Зеленского, и некоторые министры с ними не справились. Например, не выполнено задание создать военную полицию, а некоторые задачи удалось выполнить лишь частично. При этом из Кабинета министров ушла только министр развития общин и территорий Алена Бабак, по собственному желанию.

Кроме того, провалено обещание встречаться с украинской общиной во время следующих визитов в Польшу. В Польше Зеленский был 26-27 января, но в Министерстве иностранных дел сообщили, что из-за плотного графика и тематической направленности визита встретиться с общиной у Зеленского не получилось.

Какие обещания выполнил президент

Как и обещал Владимир Зеленский, в Верховную раду был внесен законопроект об экономическом паспорте украинца. Что предусматривает проект закона, можно посмотреть на инфографике «Слово и Дело».

Также, как и обещал президент, до 25 февраля была частично погашена задолженность по заработной плате шахтеров. 10 февраля Кабинет министров направил угледобывающим предприятиям 163 млн грн на погашение долгов по зарплате и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за декабрь.

Выполнил Зеленский обещание о том, что семьям погибших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране будет выделена помощь.

Кроме того, Зеленский выполнил одно из своих программных обещаний – содействовать развитию цифровой грамотности населения независимо от возраста. В конце января Министерство цифровой трансформации запустило национальную онлайн-платформу по цифровой грамотности. Каждый украинец теперь имеет бесплатный доступ к цифровому образованию. Для обучения выбран формат образовательных сериалов. Доступны базовый сериал по цифровой грамотности, сериал для учителей и сериал для родителей «Онлайн-безопасность детей».

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