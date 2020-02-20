Старые грабли в Новых Санжарах

То, что Украина не бросила своих граждан в охваченном вирусе Ухане – хорошо. То, что поступила непрозрачно – плохо.

Можно, можно понять жителей Новых Санжар Полтавской области, когда им сообщили о том, что в местный санаторий будут доставлены на карантин 72 эвакуированных из китайского Уханя граждан. Среди эвакуированных – 45 граждан Украины, остальные – иностранцы.

Зачем было разводить секретность в мире социальных сетей и развитой журналистики, сейчас сказать сложно. Целый день страна следила за полетом самолета из Китая над Харьковом, затем – за приземлением в Борисполе. Потом – автобусы с эвакуированными, стычки мирных граждан с полицией.

В Новых Санжарах уже все – и Аваков, и Гончарук, и ранги помельче. Все пытаются разгладить ситуацию, убедить и успокоить. Но люди против. Говорят, их могли подкупить или убедить протестовать. Без вмешательства вряд ли обошлось.

Никакой угрозы, по заверениям медиков, доставленные из Уханя граждане не представляют – у них не зарегистрирована повышенная температура или симптомы ОРВИ. Но кто поверит заверениям Минздрава, если паника набирает новый виток, и грамотно подогретый протест превращается во Врадиевку или что-то похожее?

Думается, без пары-тройки увольнений дело не пойдет на лад. И начинать надо сверху.

Денис Савенков, Власти.нет

Тэги: протест, коронавирус, новые санжары