НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
12:25 21 Февраля 2020 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

На грани выживания: названы реальные размеры пенсий в Украине

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет с 1 января 2019 года – 1497 гривен, с 1 июля – 1564 гривен, с 1 декабря – 1638 гривен.

По данным Министерства социальной политики, фактический размер прожиточного минимума в ценах октября для лиц, утративших трудоспособность, составлял 3156 гривен, декабрь 2019 года – 3178 гривен.

Таким образом, законодательно установленный на октябрь 2019 года (1564 гривны) прожиточный минимум занижен в 2 раза по сравнению с его фактическим размером или на 1592 гривны, на декабрь (1638 гривен) – занижен в 1,94 раза или на 1540 гривен.

Расходы бюджета Пенсионного фонда Украины на 2019 год, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 января 2019 № 14 (с изменениями и дополнениями) составляют 438,5 млрд гривен, из них за счет средств Государственного бюджета Украины – 135,1 млрд гривен.

По данным Пенсионного фонда по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине насчитывается 11349187 пенсионеров. Из них пенсию до 1400 гривен получает 73,4 тысяч человек, от 1401 до 1500 гривен – 1,8 тысяч человек, от 1501 до 2000 гривен – 4769,5 тысяч чел (42,2%), от 2001 до 3000 гривен. – 3021,7 тысяч чел (26,7%).

Таким образом, 7,9 млн пенсионеров (с 11,3 млн) получают пенсию ниже фактического размера прожиточного минимума и, по сути, поставлены на грань выживания.

Справка: количество умерших в Украине (по данным Госкомстата за 2019 год) составила 581,8 тысяч человек, сокращение населения в год – 272,3 тысяч человек.

Источник:
Тэги: пенсии

Новости по теме

Озвучена сумма средней пенсии в Украине

В Пенсионном фонде Украины рассчитали, какую среднюю пенсию получают украинцы в этом году.

Украинцев могут лишить пенсий после массовой проверки

Что следует знать в первую очередь.

В Украине заработали новые правила перерасчета пенсий

В Украине получатели пенсий могут сформировать и подать заявление в электронном виде на перерасчет выплат.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
На Житомирщине водитель легковушки переехал полицейского

14:19  Украина

В Украине научат пенсионеров пользоваться соцсетями

13:38  Украина

Обстановка в Новых Санжарах стабилизируется, протестующие разошлись

13:00  Украина

На грани выживания: названы реальные размеры пенсий в Украине

12:25  Украина

Источники в правоохранительных органах: Задержанный в Одессе торговец женщинами дал показания против Кости Калоши (Константина Бедового)

12:05  Украина

Задержанных протестующих в Новых Санжарах отпускают

11:30  Украина

В учебниках Путин останется как правитель страны-воровки – Портников

11:07  Мир

Строительный инспектор КГГА Евдокименко продвинулся по службе и рейдерит законные стройплощадки

11:02  Украина

Пристайко провел встречу с генсеком ООН

10:01  Украина

Россия будет пытаться вмешаться в переизбрание Трампа – NYT

09:17  Мир

Коронавирус убил в Китае еще 118 человек

08:18  Мир

Житель Каменского в течение пяти лет распространял детскую порнографию

23:02  Украина

Этикетку «Ягермейстера» суд признал не оскорбляющей чувства верующих

22:04  Мир

Старые грабли в Новых Санжарах

21:33  Украина

За хранение наркотиков житель Черкасс проведет в тюрьме 9 лет

21:11  Украина

Разбойники отобрали у таксиста автомобиль, но далеко уехать не смогли

21:04  Украина

«Шнапс Геринга» чуть не оскорбил религиозные чуства швейцарцев

19:18  Мир

Новости | Игровые автоматы