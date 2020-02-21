НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
14:19 21 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Житомирщине водитель легковушки переехал полицейского

Водитель легковушки наехал на правоохранителя, который оформлял протокол.

Об этом BAGNET узнал из сообщения пресс-службы Национальной полиции Житомирской области.

Инцидент произошел 19 февраля в городе Малин. Полицейские получили сообщение от сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в котором говорилось о блокировке служебного выезда легковыми автомобилями.

По прибытию на место правоохранители обнаружили 27-летнего владельца машины Renault, который в ответ на замечания стал вести себя агрессивно. Когда один из сотрудников полиции начал оформлять протокол, мужчина резко начал движение, совершив на него наезд.

В результате полицейский получил повреждения и был госпитализирован в больницу. По факту инцидента завели уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие по отношению к правоохранителю) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник:
Тэги: наезд

Новости по теме

В Китае водитель совершил наезд на толпу: есть жертвы

Сбившего пешеходов в Центральном Китае автомобилиста застрелили.

Наезд на людей в Мельбурне не является терактом – СМИ

У преступника были проблемы с законом, но он совершил наезд не из террористических мотивов, считают полицейские.

Александр Онищенко: Татьяна Чорновол – профессиональный скандалист. Как говорят, и справка есть.

Идёт большой передел. Премьер Яценюк и его команда понимая, что они дорвались до власти на короткий срок, пытаются отжать и украсть всё, что только можно. И, конечно, рынок нефти и газа – самый лакомый кусок в этом пироге.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы