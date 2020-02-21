На Житомирщине водитель легковушки переехал полицейского
Водитель легковушки наехал на правоохранителя, который оформлял протокол.
Об этом BAGNET узнал из сообщения пресс-службы Национальной полиции Житомирской области.
Инцидент произошел 19 февраля в городе Малин. Полицейские получили сообщение от сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в котором говорилось о блокировке служебного выезда легковыми автомобилями.
По прибытию на место правоохранители обнаружили 27-летнего владельца машины Renault, который в ответ на замечания стал вести себя агрессивно. Когда один из сотрудников полиции начал оформлять протокол, мужчина резко начал движение, совершив на него наезд.
В результате полицейский получил повреждения и был госпитализирован в больницу. По факту инцидента завели уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие по отношению к правоохранителю) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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