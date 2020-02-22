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18:00 22 Февраля 2020 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Суд отправил задержанного в Санжарах под домашний арест

Задержанный во время столкновений с полицией пытался сбить автомобилем Национальной гвардии.

Местный житель Санжар Владимир Сиренко, который участвовал в столкновениях с полицией возле санатория, куда были отправлены на карантин прибывшие из Китая украинцы, отправлен Октябрьским районным судом Полтавы под ночной домашний арест до 20 апреля 2020 года.

Сиренко пытался наехать автомобилем на бойцов Национальной гвардии. Сторона обвинения просила суд оставить подозреваемого под стражей. А сторона защиты настаивала на безосновательности такой меры пресечения. Решение суда может быть обжаловано в течение пяти дней.

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Тэги: суд, домашний арест, новые санжары

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