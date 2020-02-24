В Китае заявили о создании эффективной вакцины против коронавируса

Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

24 февраля, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что в Китае разработна вакцина, которая показывает определнную эффективность против коронавируса. Однако, он подчеркнул, что для вакцины все еще нужны дальнейшие проверки и доработки.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о других найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

«Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, – отметил он. – Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%».

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это «хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии».

Тэги: Россия, посол, Китай, лекарство, вакцина, коронавирус