В Китае заявили о создании эффективной вакцины против коронавируса
Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
24 февраля, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что в Китае разработна вакцина, которая показывает определнную эффективность против коронавируса. Однако, он подчеркнул, что для вакцины все еще нужны дальнейшие проверки и доработки.
Чжан Ханьхуэй также сообщил о других найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.
«Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, – отметил он. – Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%».
Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это «хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии».
Новости по теме
За последние сутки от заболевания погибло около 109 человек.
Название вирусу было присвоено в ходе конференции Всемирной организации здравоохранения, которая проходит в Женеве.
Инфицированные – граждане Китая, которые находятся в Забайкальском крае и Тюменской области.