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19:10 24 Февраля 2020 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

На карнавальном шествии в Германии автомобиль въехал в толпу людей

Инцидент произошел в немецком городе Фолькмарсен во время празднования Розового понедельника.
По некоторым данным, водитель – 29-летний гражданин Германии.

Около 14:30 по местному времени автомобиль проехал через пластиковые баррикады, установленные для парада, и врезался в толпу людей.

Сотрудники полиции сообщили местным СМИ, что это был преднамеренный акт, хотя мотивы остается неясными. Водитель задержан, передает BBC.

По данным полиции, несколько человек ранены, некоторые серьезно, среди них были дети. Официальных данных о количестве пострадавших нет. Однако немецкая газета Bild сообщает, что было ранено более 30 человек.

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Тэги: Германия, карнавал, автомобиль

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