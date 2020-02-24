В Южной Корее сотни людей стали в очередь за масками
В Южной Корее зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания, вызванных коронавирусом Covid-19, за пределами Китая.
В Тэгу дрон запечатлел редкий кадр: сотни южнокорейцев, стоящих в очереди за медицинскими масками. Супермаркет Emart в районе Чилсонг предлагал скидки.
Тэгу – один из эпицентров вспышки коронавируса в стране, сообщает BBC.
В Южной Корее зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания, вызванных коронавирусом Covid-19, за пределами Китая – в стране инфицировано более 760 человек. Многие из них живут в Тэгу, который является четвертым по величине городом Южной Кореи.
Новости по теме
Уже трое граждан Италии пожилого возраста умерли от коронавируса. Премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил о чрезвычайны мерах.
Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Китайский коронавирус продолжает расширять свое географическое положение.