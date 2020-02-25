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21:41 25 Февраля 2020 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Британские ученые установили, что бить по мячу головой вредно для здоровья

Футбольные ассоциации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли новые правила, по которым детей до 11 лет больше не будут учить игре головой.

«Новые правила стали развитием ранее существовавших, и они помогут тренерам и преподавателям существенно сократить вред от ненужных ударов головой во время тренировок», – говорит глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.

По его словам, исследования показали, что в ходе официальных матчей дети довольно редко играют головой, поэтому распространять запрет на матчи необходимости нет.

По словам главы Футбольной ассоциации Шотландии Иана Максвелла, изменения в правилах продиктованы заботой о здоровье юных футболистов.

Не так давно ученые из университета Глазго установили, что вероятность смерти от заболеваний мозга у бывших футболистов в три с половиной раза превышает среднестатистические показатели, сообщает BBC.

Исследование ученых университета Глазго проводилось по заказу Футбольной ассоциации Англии и Ассоциации профессиональных футболистов.

Доктор Уилли Стюарт, который руководил исследованием в Глазго, приветствовал введение новых правил.

«Для понимания факторов, которые определяют повышение риска нейродегенеративных заболеваний у футболистов, требуются гораздо больше исследований. А пока разумным будет принять меры, которые сократят воздействие того единственного фактора риска, который уже установлен», – сказал невропатолог.

По мнению доктора Стюарта, необходимо распространить действие новых правил по игре головой и на другие виды спорта, а не только на детский футбол.

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Тэги: футбол, голова

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