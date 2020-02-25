Город в Идлибе был захвачен сирийскими повстанцами

Это первый район, который удалось отбить у сирийских правительственных сил после начала их наступления в провинции.

Пресс-секретарь поддерживаемой Турцией Национальной армии Юсеф Хамуд заявил, что они вернули себе контроль городом Найраб, после того как изгнали террористов российского ополчения.

Напомним, как сообщал ранее «УРА-Информ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Турции начать предпринимать в Сирии более решительные боевые действия.

Турецкий лидер считает, что борьба в Сирии дается Турции нелегко и там гибнут люди. Он также отметил, что турецкая сторона попадает на новые ловушки.