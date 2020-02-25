Город в Идлибе был захвачен сирийскими повстанцами
Сирийские повстанцы захватили город Найраб, который находится северо-западе Идлиба в Сирии.
Об этом сообщили турецкие власти и представители повстанцев, передает Аljazeera во вторник, 25 февраля.
Это первый район, который удалось отбить у сирийских правительственных сил после начала их наступления в провинции.
Пресс-секретарь поддерживаемой Турцией Национальной армии Юсеф Хамуд заявил, что они вернули себе контроль городом Найраб, после того как изгнали террористов российского ополчения.
Напомним, как сообщал ранее «УРА-Информ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Турции начать предпринимать в Сирии более решительные боевые действия.
Турецкий лидер считает, что борьба в Сирии дается Турции нелегко и там гибнут люди. Он также отметил, что турецкая сторона попадает на новые ловушки.
Новости по теме
Президент США Дональд Трамп в четверг, 26 декабря, предостерег Россию, Сирию и Иран от убийств гражданских в сирийской провинции Идлиб.
Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
В Сирии не менее 15 гражданских лиц были убиты 2 декабря авиаударами, которые нанесла сирийская и российская авиация в провинции Идлиб на северо-западе страны.