В Украине будут делать температурный скрининг всем въезжающим
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом.
В Украине начнут проводить температурный скрининг всех граждан, которые пребывают как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе. По словам Авакова, также планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с Донбассом и с аннексированным Крымом.
В случае фиксирования у граждан повышенной температуры и начальных признаков заболевания, они будут отправлены на дополнительные обследования.
В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас ситуация с коронавирусом полностью под контролем украинских служб в круглосуточном режиме.
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