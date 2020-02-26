В Украине будут делать температурный скрининг всем въезжающим

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом.

В Украине начнут проводить температурный скрининг всех граждан, которые пребывают как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе. По словам Авакова, также планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с Донбассом и с аннексированным Крымом.

В случае фиксирования у граждан повышенной температуры и начальных признаков заболевания, они будут отправлены на дополнительные обследования.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас ситуация с коронавирусом полностью под контролем украинских служб в круглосуточном режиме.

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