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Главная » Украина » Политика
13:02 26 Февраля 2020 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко

Ранее появилась информация о том, что Зеленский планирует заменить Гончарука на Тигипко.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода в кулуарах форума Age of Crimea, который проходит в Киеве в среду, 26 февраля.

«Я, действительно, со многими людьми сейчас веду собеседования… И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда», – сказал Зеленский, не уточнив подробности.

Ранее СМИ сообщили, что Тигипко рассматривается Зеленским как сменщик премьер-министра Алексея Гончарука. Журналисты утверждают, что вопрос со сменой премьера решен на 99%.

Об этом сообщили сразу несколько, не связанных между собой источников LB.ua в новой власти, комментируя вчерашнюю информацию Kyiv Post. По данным издания, переговоры с Тигипко продолжаются.

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Тэги: премьер-министр, Тигипко, зеленский, Гончарук

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