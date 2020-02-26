Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко
Ранее появилась информация о том, что Зеленский планирует заменить Гончарука на Тигипко.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода в кулуарах форума Age of Crimea, который проходит в Киеве в среду, 26 февраля.
«Я, действительно, со многими людьми сейчас веду собеседования… И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда», – сказал Зеленский, не уточнив подробности.
Ранее СМИ сообщили, что Тигипко рассматривается Зеленским как сменщик премьер-министра Алексея Гончарука. Журналисты утверждают, что вопрос со сменой премьера решен на 99%.
Об этом сообщили сразу несколько, не связанных между собой источников LB.ua в новой власти, комментируя вчерашнюю информацию Kyiv Post. По данным издания, переговоры с Тигипко продолжаются.
Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020
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