Протесты в Индии не утихают после приезда Трампа

По меньшей мере 20 убитых, более 150 раненых в жестоких столкновениях в Нью-Дели.

В столице Индии Нью-Дели уже три дня не стихают столкновения между противниками и сторонниками нового закона о гражданстве. За это время во время протестных акций погибли по меньшей мере 20 человек и более 150 раненых. Насилие вспыхнуло во время и после первого официального визита президента США Дональда Трампа на субконтинент, пишет CBS News.

В столкновениях принимали участие индуисты и мусульмане в микрорайонах, где проживают большинство мусульман, примерно в 11 милях от места пребывания Трампа и проведение встреч.

Демонстрации против закона о внесении изменений в гражданство привели к бурным стычкам. Этот закон предусматривает возможность получить индийское гражданство для некоторых иммигрантов, только если они не являются мусульманами.

Индийское правительство утверждает, что целью закона является защита других религиозных меньшинств. Оппоненты закона заявляют, что он противоречит конституции страны, согласно которой Индия является светским государством. Это означает что, что Индия не может исключать иммигрантов на основе религии.

На вопрос о нападениях на пресс-конференции в Индии, Трамп отказался от официального заявления и заявил, что это «зависит от Индии».

Были также сообщения о том, что на протестующих распылили слезоточивый газ, а также о жестоких столкновениях между протестующими и полицией.

Правительство издало распоряжение поздно вечером в понедельник, 24 февраля, в Индии, в котором запрещало проводить большие сборы по всей северо-восточной части города.

После сообщений о том, что полиция останавливает скорую помощь въезде в пострадавших районов, Верховный суд Дели приказал полиции обеспечить безопасные перевозки раненых в больницы.

Район на северо-востоке Дели, где произошли столкновения, выглядел как зона войны – дороги были покрыты кирпичом и камнями, а несколько магазинов и домов были вытянуты, пишет CBS.

Индийское управления безопасности провело несколько встреч в среду утром. Несмотря на заверения полиции во вторник, что «ситуация контролируется», схватки не прекращались, а количество погибших постоянно росло.

Ранее сообщалось, что накануне визита президента США Дональда Трампа состоялись митинги, ричиною которых стал новый закон о гражданстве.

Массовые протесты за новый законопроект начались еще в декабре прошлого года. Премьер-министра Индии Нарендру Моди обвинили в подрыве светских традиций страны через принятие закона, который сильно упрощает процесс получения индийского гражданства для жителей соседних мусульманских стран, которые не являются мусульманами. Партия Моде продолжает опровергать информацию о своей предвзятости по более чем 180-миллионного мусульманского меньшинства.

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